Sörloth trafiği

Fenerbahçe'nin hücum hattına takviye çalışmaları kapsamında görüşmeleri tam gaz sürerken, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth diğer adaylardan bir adım önde yer alıyor. Bir dönem Trabzonspor forması giyen yıldız oyuncu ile Ocak itibariyle görüşmelerin sıklaşacağı öğrenilirken temaslarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İddialardan biri İspanyol ekibinin sarı lacivertlilere yaptığı öne sürülen teklifle ilgili. İspanyol basınında çıkan haberlere göre A.Madrid, F.Bahçe forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. La Liga temsilcisinin Asensio artı + bir miktar para karşılığında Sörloth'u bırakabileceği konuşulurken F.Bahçe yönetiminin Asensio'yu vermek istemediği gelen haberler arasında. Sörloth için teklifini önümüzdeki günlerde yapması beklenen yönetimin 4 yıl için maaş olarak 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. EN-NESYRİ AYRILABİLİR

Kulübünün istediği bonservis olan 35 milyon Euro birlikte bu transferin toplamda 80-90 milyon Euro'yu bulabileceği öğrenildi. Sörloth transferi gerçekleşirse Faslı santrfor Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmasına kesin gözle bakılıyor.

B PLANI SCAMAC

ARA transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth'den olumsuz haber gelmesi halinde Atalanta forması giyen Gianluca Scamacca olduğu belirtildi. 1.95 boyundaki İtalyan forvet, bu sezon geride kalan süreçte Atalanta formasıyla 16 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 6 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı. İtalya Milli Takımı'nda da 22 kez görev alan oyuncu 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında İngiliz ekibi West Ham United ekibinde de görev yapmıştı. 26 yaşındaki forvetle Juventus'un da ilgilendiği yazılmıştı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılı Haziran ayının sonuna kadar devam ediyor.