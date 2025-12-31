En verimli hücum Trabzonspor’da

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde şampiyon adayı Trabzonspor hücum performanslarıyla öne çıktı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den oluşan hücum hattıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı. Trabzonspor'da Onuachu, Augusto ve Muçi'den oluşan hücum üçlüsü, ligde şu ana kadar toplam 26 gol kaydetti. Bordomavililerin attığı 33 golün yüzde 78,8'i bu üçlüden gelirken, söz konusu oran dört büyükler arasında en yüksek seviye oldu. Galatasaray'da Icardi, Osimhen ve Sane üçlüsünün toplam piyasa değeri 104 milyon Euro, F.Bahçe'de Talisca, Asensio ve En-Nesyri'den oluşan hücum hattı 45 milyon Euro, Beşiktaş'ta ise Abraham, Rafa Silva ve Toure'nin toplam piyasa değeri 34 milyon Euro oldu. Trabzonspor'un ise hücum üçlüsünün toplam piyasa değeri yalnızca 21 milyon Euro'da kaldı.