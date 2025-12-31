Göztepe’ye genç golcü

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına 4. sıradaki konumunu korumak ve Avrupa biletini kapmak isteyen Göztepe, golcü takviyesi için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta içinde İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, ikinci transferini de gerçekleştirmek üzere. Süper Lig'de ara transfer döneminin ilk resmi hamlesini gerçekleştiren ekip alan Göz-Göz'ün Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile de anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilya Serie A temsilcisi Ceara forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

ÇOK YAKINDA KENTE GELECEK

20 yaşındaki Sambacı golcünün en kısa sürede İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Herhangi bir sağlık engeli bulunmaması durumunda ise sarı-kırmızılı yönetim, orta saha Antunes'in ardından Guilherme ile de resmi sözleşmeye imza atacak. Geçen sezon Brezilya ekibi Ceara'da 14 resmi maça çıkan Luiz, 1 kez fileleri sarstı. Öte yandan Göztepe'nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın transfer görüşmesi yaptığı 1. Lig temsilcisi Çorum Futbol Kulübü ile prensipte anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Göztepe'nin genç orta sahasıSüper Lig'de ilk yarıdarakip sahada en çoktop kazanan isim oldu,devleri peşine taktı.

SÜPER Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin altyapısına transfer edip vitrine çıkardığı Anthony Dennis, Süper Lig'de ilk yarıya damga vurdu. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen performansıyla dikkat çeken Nijeryalı orta saha, ilk yarıda rakip sahada en fazla top kazanan oyuncu oldu. Başaralı ön libero rakip sahada 79 top çalma ile zirveye yerleşirken, lider Galatasaray'ın yanı sıra, şampiyonluk mücadelesi veren birçok ekipten yıldız oyuncuları geride bıraktı. Dennis'i 72 top çalmayla, Kasımpaşa'dan Andri Fannar Baldursson takip ederken, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira ve Fenerbahçe'den milli oyuncu İsmail Yüksek ise 66 top çalmayla 3. sırayı paylaştı.

CHERNİ DE LİSTEDE

GÖZTEPE'DEN Amin Cherni de ilk 7 arasına girerek en çok top kazanan oyuncular listesinde yerini aldı. Cherni, 59 top çalma ile Eyüpspor'dan Kerem Demirbay'ın ardında yer aldı. Anthony Dennis, 2023'ün Ocak ayında HB Abuja Kulübü'nden Göztepe'nin U19 takımına geçiş yapmıştı. 2023 yazında ise A Takım kadrosuna dahil edilerek son iki sezonda Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un prensleri arasında yerini aldı.

TRANSFERDE ARANILAN İSİM OLDU GÖZTEPE'NİN

21 yaşındaki ön liberosu Anthony Dennis, performansıyla ara transfer döneminin en çok tercih edilen isimlerinden biri oldu. Süper Lig lideri Galatasaray'ın ısrarla istediği yıldız için Türkiye ve Avrupa'dan Göz- Göz'e teklif yağıyor. Dennis'e İngiltere'den Brighton ve Brentford İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina, İspanya'dan Sevilla ve Almanya'dan ise Leipzig ve Union Berlin'den teklifler var.