Gururlandık!

Türkiye, basketboldan voleybola, atıcılıktan tekvandoya birçok branşta 2025 yılına adeta damga vurdu. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025), A Milli Kadın Voleybol Takımı da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Filipinler'deki Dünya Şampiyonası'nda 6. olarak tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

TEKVANDODA ÜÇLEME

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli atıcılar, genel klasmanda 1. oldu. Organizasyonda Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 46 kiloda Emine Göğebakan, 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzandı.

ZEYNEP SÖNMEZ TARİHE GEÇTİ

Muhammed Furkan Özbek, Dünya Halter Şampiyonası'nda elde ettiği 324 kilo ile rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazandı. Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya alarak, 3. kez şampiyon oldu. Wimbledon'da 3. tura yükselen tenisçi Zeynep Sönmez, Türk spor tarihe geçti.

DÜNYA REKORU KIRDILAR

Para yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi. Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi, dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. 2025 IBSA (Golbol) Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkiye, Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 155 madalya ile zirvede yerini aldı.