Ispanya’da Barca taraftarlarından Israil tepkisi geldi

İSPANYA ekibi Barcelona'nın taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulundu. Barcelona taraftar gruplarının seyircisiz oynanacak Maccabi Tel Aviv maçına dair yayımladığı ortak açıklamada, "Spor; barışın, bir arada yaşamanın ve insan haklarına saygının alanı olmalıdır. Devlet suçlarını normalleştirmek veya aklamak için kullanılamaz. Palau Blaugrana'daki taraftar grupları, Filistin halkına yönelik soykırım devam ederken ve temel hakları ihlal edilirken İsrail'i temsil eden takımların Avrupa Ligi'ne katılımını reddetmektedir. Filistin halkına, onların özgürlüğüne ve barışına tam destek. Avrupa Ligi'nin sorumlu davranmasını ve insan haklarına saygı gösterilene dek İsrail'i temsil eden takımların katılımını askıya almasını talep ediyoruz" denildi. Barcelona ile Maccabi Tel Aviv, 6 Ocak Salı günü Palau Blaugrana'da karşılaşacak.