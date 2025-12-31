Konyaspor’dan bombardıman

SÜPER Lig ekibi Konyaspor, ara transfer dönemi öncesi bombayı patlattı. Yeşilbeyazlılar, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaşıp, renklerine bağladı.

4 futbolcunun da 2 Ocak'ta ara transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Süper Lig'de ilk yarıyı 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puanla 13. sırada bitiren Anadolu temsilcisi ikinci yarıda alt sıralardla bağını koparmak istiyor. Yönetim bu amaçla transfer harekatına devam edecek.