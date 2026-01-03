Arda Güler için Ada’dan çılgın teklif

PREMİER Lig'de liderlik yarışını sürdüren Arsenal'in, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına Real Madrid formasını giyen Arda Güler'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Haberde, Arsenal'in genç oyuncuyu transfer listesinde üst sıralara koyduğu ifade edildi. İddiaya göre Arsenal, Arda Güler'i zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmak istiyor. Bu formülle hem kısa vadede takviye, hem de uzun vadeli yatırım planlandığı vurgulandı. Arsenal'in transfer için 80 milyon Euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ancak İspanyol devi Real Madrid, yıldızını elinden çıkarmak istemiyor.