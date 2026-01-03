B Planı Lukaku

SÜPER Lig'de şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de 1 nmaralı gündem maddesi golcü transferi. Atletico Madrid forması giyen Aleksander Sörloth'un transferini yüksel maliyeti nedeniyle askıya alan yönetim, Milan'ın golcüsü Christopher Nkunku'da da bonservis engeline katıldı. Fener'in 25 milyon Euro teklif ettiği Fransız oyuncu için İtalyan ekibi 35 milyon Euro'da diretince yönetim alternatiflere yöneldi. Başkan Sadettin Saran, Nkunku için temaslarını sürdürürken, bir taraftan da Romelu Lukaku için de girişimlere başladı.

139 GÜN SONRA DÖNDÜ

ALMAN teknik direktör Domenico Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'ndan eski öğrencisi ile ilgili Fenerbahçe sesleri yükselmeye başladı. Sakatlığı geçen Romelu Lukaku geri dönüş yolunda. Belçikalı forvet, Napoli'nin İtalyan Süper Kupası için Suudi Arabistan'a yaptığı seyahatte yer aldı. 139 gün sonra sahalara geri dönen Belçikalı yıldız Lukaku'nun formu Fenerbahçeli kurmaylar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen yaz İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea'den Napoli'ye transfer olan Lukaku, Everton, Roma, İnter ve Manchester United gibi dev kulüplerde görev yaptı.