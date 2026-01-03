Bokele’ye arap kancası

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve birçok oyuncusu transferin gözdesi olan Göztepe'ye yeni bir talip çıktı. Taha Altıkardeş ve Anthony Dennis'in ardından 25 yaşındaki Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye yurt dışından ilgi var. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Fateh'in, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. Suudi ekibinin, ara transfer döneminde İzmir temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi. Göz-Göz ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malcom Bokele'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin Euro'yu buluyor.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Afrikalı futbolcu için Göztepe'nin önemli bir bonservis teklifi gelmediği takdirde satmaya sıcak bakmayacağı gelen bilgiler arasında. Al Fateh'de Bokele'nin vatandaşı forvet oyuncusu Kolo Ekambi de yer alıyor. Bordeaux'un iflas etmesi sonrası dağılmasıyla, geçen sezon başında bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer olan 2000 doğumlu Kamerunlu futbolcu, geçen sezon inişli-çıkışlı bir performans ortaya koymuştu. 36 maçın 30'una ilk 11'de başlayan Bokele, zaman zaman yaptığı hatalarla vasatı aşamamıştı. Ancak Kamerunlu savunmacı bu sezonki formuyla on birin değişmez isimlerinden biri oldu.