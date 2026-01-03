Galatasaray sol şeritte!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden ve Süper Lig'de de lider konumda bulunan Galatasaray, dün başlayan ara transfer sezonu için gaza bastı. Hücum hattı iç in birçok yıldızı göz hapsine alan ve temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekibin son olarak flaş bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan internet sitesi Il Mattino'nun haberine göre; Aslan, Serie A'da Napoli forması giyen sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı gündemine aldı. Surinam uyruklu Hollandalı futbolcunun Napoli ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki sol kanatın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında.

ÇİZME'DE ÇIKIŞ YAPAMADI

Geride bıraktığımız yaz transfer sezonunda PSV'den Napoli'ye bonservisiyle transfer olan ve İtalya'da bekleneni veremeyen Lang için yönetim İtalyan ekibine teklifte bulunacak. Aynı zamanda Hollandalı oyuncu ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçilerek nabız yoklanacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya'da beklediği ortamı bulamayan Lang'e, Süper Lig'de yeniden çıkış yakalama fırsatı sunacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Osimhen, Sane, Torreira ve İlkay gibi yıldızların varlığı da G.Saray'ın en büyük avantajı olarak göze çarpıyor.