Kartal Luiz’in peşinde

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi takviye çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş, sağ kanada da transfer yapacak. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla Portekiz'e yöneldi. Rio Ave takımında bu sezon 11 maçta 5 gol ve 6 asistle yıldızlaşan André Luiz için Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Brezilyalı kanat oyuncusunun kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibi Luiz için taban bonservis fiyatı olarak 10 milyon Euro belirledi. Ancak Başkan Serdal Adalı ve kurmayları bonservisi bu rakamın altına çekmek için Rio Ave temsilcileriyle görüşüyor.

MOURİNHO DA İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'IN diğer planı ise Andre Luiz'e diğer takımların yapacağı teklifleri görüp ona göre vaziyet almak. Jose Mourinho'nun ekibi Benfica'nın da ısrarla istediği 23 yaşındaki genç kanat oyuncusu için, İsviçre'den Basel de devrede. Siyah-beyazlılar, 4 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncu için şimdilik beklemeye geçti. Geçen sezon ocak ayında Estrala'dan Benfica'ya transfer olan Andre Luiz, ülkesi Brezilya'da Flamengo formasını da terletti.