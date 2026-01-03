Kocaelispor’dan Salih Uçan atagı

ARA transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Süper Lig ekibi Kocaelispor, takviyeler için düğmeye bastı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, ikinci yarı hedefleri doğrultusunda özellikle orta saha hattını güçlendirmeyi planlıyor. Orta sahaya deneyimli bir isim kazandırmak isteyen Kocaelispor'un, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, yeşil-siyahlıların transfer sürecinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferde son gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.