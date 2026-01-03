Muğlaspor forvet İsa’yı transfer etti

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımı Muğlaspor ara transferde adı birçok takımla anılan Söke 1970'den forvet İsa Güler ile anlaştı. Karşıyaka, Eskişehir ve Kütahya ile de adı anılan 26 yaşındaki İsa, Muğlaspor'la anlaştı. Sezonun ilk yarısında 3. Lig 4. Grup'ta 13 maçta 5 gol 3 asistle oynayan İsa, Bucaspor'dan çıkıp kariyerinde Bayrampaşa, Diyarbekir, Sapanca, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını giydi.

SIRA SAVUNMA HATTINA GELDİ

Ege temsilcisinde orta sahaya yapılan takviyeden sonra sıranın savunmaya geldiği öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, takımdan ayrılma ihtimali olan 2 savunmacıyla görüşme halinde ve ayrılık gerçekleşirse takviye için harekete geçecek. Yönetimin 3. Lig'den 3-4 oyuncuyu takibe aldığı da ifade edildi.