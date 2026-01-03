Romulo, Fener forması giydi

BUNDESLİGA'DA Leipzig forması giyen eski Göztepeli, Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Göztepe forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer sezonunda İzmir ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

23 yaşındaki golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını da paylaştı. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.