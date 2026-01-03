Salih Özcan’a Sevilla kancası

DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı belirtilen milli futbolcu Salih Özcan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; La Liga'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan'ı transfer etmek için harekete geçti. Habere göre; maddi olarak sıkıntılı günler geçiren LaLiga ekibi Sevilla, rotasını sözleşmesi biten ya da bitmek üzere olan futbolculara çevirdi. Bu doğrultuda İspanyol ekibi Guillermo Maripan, Salih Özcan, Aleix Febas ve Juan Iglesias'ı transfer gündemine aldı ve oyuncularla ön görüşme yapıldı.