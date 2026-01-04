Osımhen’e dev kanca

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Nijeryalı golcünün İngiliz bir menajer aracılığıyla dünya devi Bayern Münih'e önerildiğini yazdı. Osimhen'in, Bundesliga ve Bayern Münih'e sıcak baktığının belirtildiği haberde, oyuncunun Almanya'ya geri dönüşe olumlu yaklaştığı belirtildi. İddianın devamında ise Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, Bayern'in şu anda Osimhen'e ihtiyaç duymadığını ilettiği ve transferin ancak Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceğini söylediği belirtildi.

BONSERVİSİ 150 MİLYON EURO

Dünya futbolunun en çok konuşulan golcülerinden Victor Osimhen, öte yandan pek çok kulübün de transfer listesinde yer alıyor. Osimhen konusunda transfer piyasasına güçlü bir mesaj veren sarı-kırmızılılar, Nijeryalı ismi kadroda tutmak önceliğiyle hareket ederken, olası bir ayrılığın ancak belirlenen rakamın karşılanması halinde gündeme gelebileceği aktarılmıştı. Avrupa devlerinin radarında bulunan forvete rekor bir bedel biçen Galatasaray, Osimhen'in bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip

GALATASARAY'DA ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kadro planlamasına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerin yanı sıra, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün Galatasaray'da kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldı. Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli forvet için 9,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta 9 gol kaydetti