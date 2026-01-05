Aliağa’da Burak tamam

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan zirve adaylarından Aliağa Futbol Kulübü, deneyimli golcü Burak Süleyman'ı kadrosuna dahil etti.

Son olarak Trendyol 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü formasını terleten 31 yaşındaki tecrübeli forvet imzayı atar atmaz yeni takımıyla kampa da katıldı. Sancaktepe Belediyespor'da yetişen Burak Süleyman, Gölcükspor, Kocaelispor, Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Pendikspor, Çorum FK ve Manisa FK'da top koşturdu. Manisa Futbol Kulübü'nde sezonun ilk yarısında 16 müsabakaya çıkan Burak Süleyman 978 dakika sahada kalırken, rakip ağları ise 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Aliağa FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan 33 yaşındaki santrfor Tahir Babaoğlu ile de anlaşmaya varmıştı.