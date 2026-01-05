Fener de devrede

Nesine 3. Lig 4. Grup ekibi Karşıyaka'nın 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt için transfer yarışı hız kazandı. Trabzonspor'un sunduğu teklifin yetersiz bulunmasının ardından, Fenerbahçe de genç kanat oyuncusu için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki hafta İzmir'e bir heyet göndermesi ve resmi teklif sunması bekleniyor. Trabzonspor heyeti, cuma günü İzmir'e gelerek Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ve eski başkan Azat Yeşil ile görüşmüştü. Bordo-mavili kulüp, Adem Yeşilyurt için yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli yanında U19 takımından Arda Öztürk ve Ekrem Terzi'yi kiralık olarak takas kapsamında önerdi. Bu teklif, Karşıyaka yönetimi tarafından divan ve danışma kuruluna iletildi; ancak teklif kabul edilmedi.

TRANSFER REKABETİ KIZIŞTI

Oyun tarzıyla Arda Güler'e benzetilen 2007 doğumlu sağ kanat oyuncusu, bu sezon Nesine 3. Lig'de çıktığı maçlarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2029'a kadar süren genç yeteneği KSK, sezon sonuna kadar takımda kalması şartıyla transfer olması şartı koyuyor. Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle rekabet kızışırken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor. Futbolda ve basketbolda kronik mali sıkıntılar yaşayan Kaf-Kaf, Adem satışıyla ekonomik olarak büyük bir rahatlama yaşamak istiyor.