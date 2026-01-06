F.Bahçe mi Samsun mu?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında bugün Adana'da karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılan taraf finale yükselecek. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Zorlu maçta iki taraf da önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımda bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de yok. Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba ise sarılacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda ise Senegal Milli Takımı kadrosunda yer alan Cherif Ndiaye, sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Bedirhan Çetin ve Emre Kılınç yok.