Davitashvili kapışması

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, ara transfer döneminde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili ile yakından ilgilenmişti, Ancak Cerny transferinin ardından Gürcü yıldızın takviyesini ara transfer dönemine ertelemişti. 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile ilgili siyah-beyazlı yönetim yeniden girişimlere başladı. Fransa Ligue 2'de Saint Etienne'de görev yapan Davitashvili'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre uzun süredir ismi Beşiktaş'la anılan futbolcu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin de transfer masasında yer aldığı Davitashvili için İngiltere'den Everton ve Portekiz'den Benfica'nın da devrede olduğu yazıldı.

ÇOK SICAK BAKIYOR

Gürcü futbolcunun Haziran 2028'e kadar kulübü ile sözleşmesinin bulunması transferi daha da zorlaştırıyor. Ligue 2'de üçüncü sırada yer alan Saint Etienne, Ligue 1'e çıkış mücadelesi verirken en önemli yıldızı Zuriko Davitashvili'yi koparmak kolay olmayacak. Ancak Gürcü futbolcu ve ailesinin gelen tekliflere sıcak bakması ayrılık sinde ihtimalini oldukça güçlendiriyor.