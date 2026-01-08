Fethiyespor bombaladı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına gaza bastı. Lacivert-beyazlılar kadrosunu Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 28 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan, Karaman FK'dan 28 yaşındaki defans oyuncusu Ali Mert Aydın, Arnavutköy Belediyespor'dan 29 yaşındaki orta saha İrfan Akgün ve Kırklarelispor'dan 29 yaşındaki forvet Melih Okutan ile güçlendirdi. İrfan ve Melih, Fethiyespor Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle resmi sözleşmeyi de imzaladı.

Kadrosunu 4 deneyimli isimle takviye eden Muğla temsilcisi, ara transferde daha önce İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 1461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna dahil etmişti. Fethiyespor geride kalan süreçte toplam 6 takviye yaparken, bir ya da iki transfer daha yapabileceği belirtildi.