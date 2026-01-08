Geç kalınmamalı

Sene başından beri yazılarımı takip edenler zaten bunu en başından beri söylediğimi bilir. Bodrum FK'nın kadrosunun bir yerde tıkanacağını takviyenin şart olduğunu defalarca belirtmiştim. Tam bunların üzerine bir de yönetimsel olarak sıkıntılar baş gösterdi. Teknik direktör Burhan Eşer, en az üç transfer yapacaklarını belirtti. Ama ligin ikinci yarısı bu hafta başlıyor. Yani umarım daha fazla geç kalınmadan eksikler giderilir. Çünkü özellikle ilk maçlar sezonun kalanını tayin edecek. Manisa FK'da ise kara bulutlar dağıldı. Mustafa Dalcı'nın takımın başına geçmesiyle son 4 haftada 10 puan toplayan siyahbeyazlılar, meşaleyi yaktı. Ancak onların da uzun maratonda gerekli takviyeleri yapmaları gerekiyor. Hadi Egeliler, güldürün yüzümüzü.