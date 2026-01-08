Süper Kupa’da nefesler tutuldu! Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte maç takvimi

Süper Kupa finalinde nefesler tutuldu. Derbi öncesi futbolseverler maçın oynanacağı tarih, saat ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000,00

Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000,00

Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500,00

Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500,00

YENİ FORMATTA İLK DERBİ

Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, diğer finalist Samsunspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe oldu.