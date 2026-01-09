Başkan Erdoğan’a özel teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye ederek büyük bir jest yaptı. Otobüs, Hakkari kulübünün yöneticileri tarafından teslim alınırken, spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi. Törende kurbanlar kesildi, dualar edildi. Törende futbolcular, Kaymakam Mustafa Akın ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek mutluluklarını paylaştı. Hakkari'de hava sıcaklığının -3 derece olduğu anlarda yapılan bu kutlama, sosyal medyada da kısa sürede gündeme yerleşti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın Yardımcı Antrenörü Kübra Şen törende yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şen, "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular, yeni takım otobüsüyle şehir turu attı.