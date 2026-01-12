Galatasaray’dan transfer hamlesi! İşte yıldız oyuncunun bonservisi

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe 'ye mağlup olan Galatasaray 'da transfer çalışmalarını hızla sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yıldız isimle anlaştı mı? İşte sarı-kırmızıların transferini yaptığı o yıldız isim…

BONSERVİS BEDELİ

Club Brugge'ün pazarlıklarda 25 milyon eurodan kapıyı açtığı, Galatasaray'ın ise bu rakamı 23 milyon euroya düşürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın Raphael Onyedika ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

MAAŞI BELLİ OLDU

24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya Galatasaray tarafından yıllık 1 milyon euroluk maaş ödeneceği aktarıldı.