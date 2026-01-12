Galatasaray’dan transfer hamlesi! İşte yıldız oyuncunun bonservisi

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmalarını hızla sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yıldız isimle anlaştı mı? İşte sarı-kırmızıların transferini yaptığı o yıldız isim…
ONYEDIKA BOMBASI
Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı renklerine bağlamaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray'ın Raphael Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşma sağladığı kaydedildi.
BONSERVİS BEDELİ
Club Brugge'ün pazarlıklarda 25 milyon eurodan kapıyı açtığı, Galatasaray'ın ise bu rakamı 23 milyon euroya düşürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın Raphael Onyedika ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
MAAŞI BELLİ OLDU
24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya Galatasaray tarafından yıllık 1 milyon euroluk maaş ödeneceği aktarıldı.