Galatasaray yönetimi İtalya yolcusu! Transferde son durum ne?

Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, olumsuz havayı dağıtmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de ilk devreyi lider bitiren sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibiyle transferde de karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DE TALİPTİ!

Cimbom, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Ademola Lookman için gaza bastı. Yıldız bir ismi kadrosuna katarak olumsuz havayı dağıtmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu transfer için İtalya'ya çıkarma yaptı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın kısa süre önce Atalanta'ya 25 milyon euroluk resmi teklifini yaptığı belirtildi. Aslan, Lookman'ın yanı sıra Milan forması giyen orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile de ilgileniyor.

ATALANTA PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maça çıkan Lookman, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcunun Atalanta ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek. Afrika Kupası'nda da mücadele eden 28 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.