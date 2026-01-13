Kartal’dan savunma hamlesi!

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı ciddi şekilde planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile resmi transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlıların, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı ifade edildi. Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını ve ödeme planında değişiklik yapılmasını talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Stoper, geçtiğimiz ocak ayında 20 milyon Euro karşılığında Fransa ekibi Reims'den, Wolverhampton'a transfer olmuştu. Fildişi Sahilli oyuncu kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Avrupa'da Monastir, Eupen ve Reims gibi kulüplerde forma giydi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.