Lang kapışması

Napoli forması giyen Hollandalı yıldız Noa Lang için Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de resmi temaslara başladığı kaydedildi. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu için daha önce G.Saray ve Beşiktaş'ın girişimlerde bulunduğu bilinirken, F.Bahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin ilgilendiği oyuncu, PSV'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutmuştu.

İLK TEMAS KURULDU

Sarı-lacivertli yönetimin, Noa Lang'i gündemine aldığı ve Napoli kulübüyle ilk temasların kurulduğu ifade ediliyor. Oyuncunun ise düzenli forma giyebileceği ve Avrupa hedefi olan bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı konuşulan bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde temasların hız kazanması resmi teklif aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde üçüncü ayrılık kapıda

İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiralık gönderen Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık yaklaşıyor. Sarı lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı. Brezilya ekibi Internacional'in Becao'yu transfer gündemine aldığı ileri sürülürken, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için görüşmelere başlama kararı aldığı belirtildi. Internacional'in, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu tek sezonluk kiralamak istediği kaydedildi.