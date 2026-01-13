Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır krizi

FENERBAHÇE'NİN Süper Kupa'yı 2-0 kazandığı finale yedekler arasında başlayan Uğurcan Çakır'ın bu durumda rahatsız olduğu iddia edildi. Kalede Günay Güvenç ile başlamayı tercih eden Okan Buruk'un bu sürpriz kararı sonrası Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir hamle geldiği öne sürüldü. Milli eldivenin, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız olduğu ve teknik direktör Okan Buruk'la özel görüşerek bu rahatsızlığını bizzat ilettiği öne sürüldü. Günay Güvenç'in ise yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu iddia edilirken, Buruk'un dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği aktarıldı.