Başakşehir ve Antep galip geldi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda üç maça daha oynandı. Günün ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden Alanyaspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Turuncu-yeşillilerin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Hadergjonaj atarken, kırmızı-siyahlıların gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Fofana kaydetti. Alanya 4 puana ulaşırken, Karagümrük 2 puana yükseldi. Başakşehir ise sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren isimler Opoku ve da Costa olurken, Bolu'nun tek golü Arda'dan geldi. Başakşehir 3 puan olurken, Boluspor ise 1 puanda kaldı. C Grubu'nda ise Gaziantep FK, maçın büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta Kocaelispor'u Lungoyi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Antep'te Tayyip Talha 13. dakikada kırmızı kart gördü.