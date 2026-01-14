Trendyol 1. Lig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Bodrum FK'da transfer gündemi yeniden hareketlendi. Yeşil-beyazlı ekipte gözler bir kez daha deneyimli golcü Cenk Tosun'a çevrildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Bodrum FK'ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, o dönemde tercihini Fenerbahçe'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak sarılacivertli ekipte yapılan son planlama sonrası kadro dışı kalan Cenk Tosun'un sezonun geri kalan bölümü için kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Bodrum FK yönetiminin yeniden harekete geçtiği ve taraflar arasında temasların başladığı ifade edildi. 34 yaşındaki santrforla yalnızca Bodrum FK'nın değil, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Azerbaycan temsilcisi Neftçi PFK'nın da ilgilendiği belirtiliyor. Deneyimi ve lider özellikleriyle öne çıkan Tosun'un düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli futbolcu için Bodrum FK yönetiminin kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, hem maliyeti dengede tutmak hem de hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Teknik heyetin de Cenk Tosun transferine olumlu baktığı, tecrübeli golcünün takıma katılması halinde genç oyuncular için de önemli bir rol model olacağı vurgulanıyor.

F.Bahçe'de umduğu süreleri bulamadı

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Everton'daki macerasını sonlandırdıktan sonra 2022/2023 sezonunda Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, burada 2 sezonda 66 maça çıkarken 21 gol attı, 11 de asist yaptı. Ardından geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli golcü, burada ise umduğu forma şansını bulamadı. Çoğu zaman oyuna sonradan giren Cenk, geçtiğimiz sezon 12 maçta 1 gol atarken, bu sezon ise sadece 5 maçta oynadı ve 1 asist yapabildi.