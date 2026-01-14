Göztepe potada kupadan elendi

Federasyon Kupası Çeyrek Finali'nde Göztepe Basketbol Takımı, deplasmanda Gaziantep Basket'e mağlup olarak organizasyona erkenden veda etti. Ligde de ilk yenilgisini rakibi karşısında alan sarı-kırmızılılar, yine diş geçiremedi. Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyotu 16-10 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi ekip özellikle dış atışlarda etkili oldu ve devreye 35-34 önde girdi. Üçüncü periyotta Gaziantep temsilcisi oyundaki üstünlüğü eline aldı ve aradaki farkı giderek açtı. Gaziantep son bölüme 65-53 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de üstünlüğü koruyan Gaziantep Basket, parkeden 86-66 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Göztepe, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 20. haftasında direkt rakiplerinden Ormanspor'a konuk olacak.