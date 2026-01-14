Kartal’da rota Tavares

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesi doğrultusunda yönetim özellikle yurtdışında birçok yıldız ismi mercek altına aldı. Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Lazio'nun sol beki Nuno Tavares oldu. İtalya basınında gündeme gelen iddialara göre, Kara Kartal, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katacak.

EVRAKLAR BEKLENİYOR

SAVUNMA oyuncusu ile ilgili zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon Euro olduğu belirtildi. Yine İtalya'dan yansıyan iddialara göre Lazio'nun, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları bekliyor. Portekiz ekibi Benfica'da yetişen ve kariyerinde Arsenal, Marsilya ve Nottingham Forest ekiplerinde forma giyen 25 yaşındaki sol bek 3 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı. Kariyerinde 187 resmi maça çıkan Tavares, savunmada forma giymesine rağmen rakip fileleri 9 kez sarsma başarısı gösterdi. Nuno Tavares'e yurtdışından başka kulüplerin de

talip olduğu ifade ediliyor.