Yunusemreli güreşçiler üç madalya daha aldı

YUNUSEMRE Belediyespor'un güreşçileri, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda önemli bir başarıya imza atarak Manisa'ya iki gümüş ve bir bronz madalya ile döndü. 41-45 kiloda Hakim Beytullah Kalay ve 51 kiloda Furkan Akgün gümüş alırken, 110 kiloda Asaf Porçu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcular elde ettikleri derecelerle finallere katılmaya hak kazandı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti. Kanik, "Kulüp olarak amacımız sadece madalya kazanmak değil; ahlaklı, disiplinli, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirmek" dedi.