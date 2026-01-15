Başkan Doğan’dan transfer çıkarması

TRABZONSPOR'DA yönetim transfer çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda takviye yapılması planlanan bölgeler ve seçenekler masaya yatırıldı. Ardından harekete geçen yönetimin önceliğinin hücum hattı olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer bu bölgeye G.Saray'da fazla forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'yu düşünüyor. Ahmed için kulübüyle temas kurulurken, Konyaspor'dan Umut Nayir'in de gündemde olduğu öğrenildi.