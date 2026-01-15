Bodrum’da Ankara dönemi

TRENDYOL 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü'nde başkanlık görevine Taner Ankara getirildi. Kulüpte başkanlık görevini yürüten Aşkın Demir'in görevinden ayrılmasının ardından yapılan değişiklikle Taner Ankara, kulübün yeni başkanı oldu.

KUPADA RAKİP KONYASPOR

SİPAY Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'müzün yeni Başkanı Sayın Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler,

bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü ikinci hafta karşılaşmasında bugün sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriyaspor'la ciler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı Muğla ekibi gruptaki ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilirken, Konyaspor ise Antalyaspor'u 1-0 yendi.