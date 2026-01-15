Göztepe'de hedef Costa!

T rendyol Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Göztepe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına özellikle orta saha hattına takviye yapmayı hedeflerken, rotasını Ukrayna 'ya çevirdi. İzmir temsilcisi, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Polissya forması giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Talles Costa için girişimlere başladı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona ererken, Göztepe yönetiminin önümüzdeki günlerde Ukrayna ekibiyle resmi temaslara geçmesi bekleniyor. Profesyonel futbol kariyerine Brezilya 'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo altyapısında başlayan Talles Costa, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

PERFORMANSIYLA ÇIKIŞA GEÇTİ

Genç yaşına rağmen oyun olgunluğu ve çok yönlü yapısıyla öne çıkan Costa, bu çıkışının ardından Polissya'ya transfer oldu. Ukrayna ekibiyle bugüne kadar 46 resmi maçta görev alan Brezilyalı orta saha, bu süreçte 1 gol kaydetti. Daha çok oyunun iki yönünü oynayabilen, pas kalitesi ve top tekniğiyle bilinen Costa'nın, Göztepe'nin orta saha rotasyonuna önemli katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.