Adem Yeşilyurt transferinde yeni gelişme! Anlaşma tamam

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transferi haftalardır gündem olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un Slovenya temsilcisi Maribor'a satışıyla ilgili sözleşme son şeklini aldı. Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin pazarlıklarıyla bonservis ücreti 600 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya çıktı. Maribor bu parayı 6 taksitle ödemeyi teklif etti. Genç sağ kanat oyuncusu başka bir kulübe transfer olursa bonservisinin yüzde 40'ını alacak KSK, Adem gelecekte Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu F.Bahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak. Kulüpler karşılıklı imzaları attıktan sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak Adem ardından kiralık olarak sezon sonuna kadar Karşıyaka formasını giymeye devam edecek. Karşıyaka'nın Adem'in transferinden elde edeceği 750 bin Euro bonservis gelirinin yüzde 10'luk kısmı oyuncunun altyapıda daha önce formasını giydiği İzmir'in amatör temsilcilerinden Pınargücü SK'nın olacak.

KAF-KAF'A ÇİFTE MÜJDE

Karşıyaka'ya iki müjde birden geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaraspor'da forma giydiği dönemde bahis hesabı olduğu gerekçesiyle 8 ay ceza alıp ligi başlamadan kapatan golcü Ömer Faruk Sezgin'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Ayrıca yeşil-kırmızılılar, Bornova 1877'den orta saha oyuncusu Murat Arslan'la da anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur İzmir ekibinde görev yapan 27 yaşındaki futbolcu takıma katılıp antrenmana çıktı.