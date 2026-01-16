Eli güçlendirilmeli

Haftalardır bu köşede yazıyorum. Bodrum FK'nın kadrosunun şampiyonluk yarışı için yeterli olmayacağını. Üzerine bir de en kritik dönemeçte yaşanan yönetimsel problemler takımı kötü etkiledi. Yeşil-beyazlıların rakipleri kadrolarını güçlendirip takımlarını kaynaştırırken, Muğla temsilcisi sessiz kaldı. Üzerine deplasmanlarda yaşanan kötü ivme devam etti ve Bodrum FK en kritik maçta 1 puana şükretti. Yönetimin ipin ucu kaçmadan aksiyon alması lazım. Yanlış anlaşılmasın her başarısızlıkta ortaya atılan kan değişikliği anlamında söylemiyorum. Burhan

Eşer elinden geleni başarıyla yapıyor. Ama yönetimin de genç hocanın elini güçlendirmesi ve alternatifli bir kadro oluşturması lazım. Manisa FK, son haftalardaki çıkışını direkt rakiplerinden Ümraniyespor önünde de sürdürdü. Ancak ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Ve takımdaki sessizlik bence hoş değil. Gerekli yerlere Mustafa Dalcı'nın elini güçlendirecek takviyeler gelmeli. Güzel bir hava yakalanmışken, yine kara bulutlar çökmesin.