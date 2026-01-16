F.Bahçe’de rota Muriqi

SÜPER Kupa'yı kazanarak moral bulan Fenerbahçe'da ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri için Avrupa'dan önemli ekipler devreye girdi. İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile Suudi ekiplerinin yanı sıra son olarak İtalya'dan Napoli, En-Nesyri ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı. Sarı lacivertli yönetim de bu gelişmenin ardından golcü takviyesi için transfer listesini yeniledi. Başkan Sadettin Saran, sürpriz bir hamle yaparak Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi de transfer listesine dahil etti. Yönetim, 31 yaşındaki Kosovalı forveti teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunacak ve onay verilmesi halinde Mallarco kulübüne teklif götürülecek.

TÜRKİYE'DE PATLAMA YAPTI

TÜRKİYE'DE Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rize'de de forma giyen Kosovalı yıldız golcü, 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve ardından İtalyan ekibi Lazio'ya imza atmıştı. Kariyer patlamasını Fener'de yapan Muriqi'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde Tedesco'nun tavrına göre netlik kazanması bekleniyor.