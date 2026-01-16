Real Madrid'e büyük şok

İSPANYA La Liga devi Real Madrid, yeni çalıştırıcısı Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Kral Kupası'ndan elendi. La Liga II temsilcisi Albacete'ye 3-2 mağlup olan eflatunbeyazlı ekip, turnuvaya veda ederek büyük şok yaşadı. R.Madrid'in ilk golü milli yıldızımız Arda Güler'in kullandığı korner sonrasında geldi. Ancak 90+5'te yediği gol, Real Madrid'in kupaya veda etmesine engel olamadı. Geçen hafta Süper Kupa'da Barcelona'ya kaybettikten sonra bu kez de Kral Kupası'ndan elenen R.Madrid, kısa sürede ikinci bir hayal kırıklığı yaşadı.

