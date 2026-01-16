Sarı-lacivertlilerden Mert Hakan tepkisi

F.Bahçe'den G.Saray'a Mert Hakan Yandaş için açıklama geldi. G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban'ın, Mert Hakan'ın mahkeme sırasında görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi F.Bahçe'de tepkiyle karşılandı. Açıklamada "Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir. Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir" denirken, Yandaş'ın hukuki haklarının takipçisi olunacağının altı çizildi. G.Saray ise F.Bahçe'nin açıklamasına yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, "Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.