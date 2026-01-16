Sergen Yalçın kadroda 6 değişiklik yaptı

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada son oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, savunmada Gökhan Sazdağı ve Emirhan Topçu'yu kulübeye çekerken, yerine Taylan Bulut ve Felix Uduokhai'ye şans verdi. Takımdan ayrılan David Jurasek'in yerine ise Rıdvan Yılmaz forma giydi. Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü yedek soyunduran Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ı sahaya sürdü. 53 yaşındaki teknik adam, hücumda ise Devrim Şahin'in yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.