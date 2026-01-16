Torreira’dan çarpıcı itiraf

Galatasaray'da oynayan Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da çarpıcı açıklamalara imza attı. Uruguaylı, F.Bahçe'ye kaybedilen Süper Kupa Finali ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ile ilgili samimi konuştu. Torreira, "F.Bahçe'ye finalde kaybettikten sonra zor günler oldu. Benim G.Saray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu yenilgiler çok acı verir. Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. Ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve G.Saray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim" ifadelerini kullandı.