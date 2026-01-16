Zeynep Sönmez tarih yazıyor!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Avustralya Açık elemelerinin final turunda Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etti ve ana tabloya yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, set vermeden ilerlediği Avustralya Açık elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin ilk setini 6-3 ile hanesine yazdırdı.

RAKİBİ ALEXANDROVA

İkinci sette kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova'nın ritmini bozan ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanan Sönmez, 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu. Milli tenisçi, 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosunda mücadele edecek. Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak. 2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.