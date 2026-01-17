Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları! 2 futbolcu gidiyor

Fenerbahçe'de kadro planlamasında çalışmalarını sürdüren kurmaylar, 2 isminle daha yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, oyunculardan kulüp bulmalarını istedi. İşte Fenerbahçe’den ayrılan o oyuncular…

Süper Lig devinde, Domenico Tedesco tarafından 2 oyuncunun daha takımda düşünülmediği öğrenildi. Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerden Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralandı. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak takımdan ayrılan bir diğer isim Samsunspor'a giden İrfan Can Eğribayat oldu.

CENK VE BURAK GİTTİ

Süper Lig devinde Cenk Tosun ve Burak Kapacak'la da vedalaşıldı. Cenk Tosun, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Burak Kapacak ise Kayserispor'un yolunu tuttu.

İKİ İSİMLE AYRILIK KARARI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kurmaylar, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da ayrılık kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediği aktarıldı. 28 yaşındaki Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma şansı bulmadı.

