Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları! 2 futbolcu gidiyor

Süper Lig devinde Cenk Tosun ve Burak Kapacak'la da vedalaşıldı. Cenk Tosun, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Burak Kapacak ise Kayserispor 'un yolunu tuttu.

İKİ İSİMLE AYRILIK KARARI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kurmaylar, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da ayrılık kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediği aktarıldı. 28 yaşındaki Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma şansı bulmadı.