Lucas Torreira için flaş gelişme

GALATASARAY'IN Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya'dan bir kulüp devreye girdi. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreci ile ilgili açıklama yaptı. Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı" ifadelerini kullandı.