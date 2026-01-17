Savunma için Agbadou ısrarı

ARA transfer döneminde stoper arayışında olan Beşiktaş, Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou sevdasından vazgeçmiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fildişili savunmacının transferi için kulübüne yeni bir teklifte bulundu. Kartal'ın Agbadou için İngiliz ekibine 14 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Premier Lig'de son sırada olan ve bu nedenle elindeki değerli futbolcuları bonservisleriyle göndermeye çalışan Wolverhampton'ın da bu teklife olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Agbadou'yu Ocak 2025'te kadrosuna katan Wolverhampton, başarılı stoper için Fransız kulüp Reims'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.