Türk profesör, Polonya ekibine asbaşkan oldu

POLONYA'DAKİ AGH University of Krakow'da profesör olarak görev yapan Murat Çolak, ülkenin üst futbol ligi Ekstraklasa ekiplerinden Cracovia'da asbaşkanlığa getirildi. Geçmişte profesyonel futbol hakemliği yapan Çolak, akademik çalışmaları kapsamında son yıllarda Cracovia ile çeşitli proje çalışmalarında yer aldı. Bu süreçte kulüple yakın işbirliği geliştiren Çolak, Ocak 2026'daki yönetim değişikliğiyle birlikte kulübün asbaşkanlığına getirildi. Bilim ve spor insanı Çolak, "Profesörlük benim gönülden yaptığım ve kalbime koyduğum bir şey. Öğrencilerimi yönlendirmek, onlara yeni bilgiler kazandırmak beni yormuyor. İş olarak da görmüyorum. Aynı şey futbol için de geçerli" diye konuştu.