Aslan takıldı!

Icardi yokları oynadı

GALATASARAY'IN yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi. Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti. Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken, hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı. Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi.



Taraftarlardan yönetime tepki

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi. Gaziantep FK, Galatasaray karşısında Bayo ile 73. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti. Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrasında da tepkilerini sürdürürken, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.



Buruk'tan iki zorunlu değişiklik

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti. Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine ise İlkay Gündoğan'ı oynattı.

