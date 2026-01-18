Aslan takıldı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puandan oldu. 10. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Barış'ın pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 21. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti. 29. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Pozisyonun devamında sağ tarafta tekrar topla buluşan Maxim, bir kez daha içeri doldurdu. Sangare'nin uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 58. dakikada Abdülkerim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 67. dakikada Lemina'nın ara pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda savunmada Arda son anda araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
BAYO ÖNE GEÇİRDİ
73. dakikada Yusuf'un rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken topu Bayo
yakın direkte tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1. 84. dakikada Kazımcan'ın sol taraftan kullandığı taç atışı sonrası savunmada Nazım Sangare'den seken top arka direkteki Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 86. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Zafer'de kaldı. 90+5. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Gassama'nın pasında Bayo'nun vuruşunda top uzak köşeden direk dibinden dışarı gitti. Galatasaray evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Icardi yokları oynadı
GALATASARAY'IN yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi. Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti. Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken, hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı. Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi.
Taraftarlardan yönetime tepki
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi. Gaziantep FK, Galatasaray karşısında Bayo ile 73. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti. Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrasında da tepkilerini sürdürürken, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.
Buruk'tan iki zorunlu değişiklik
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti. Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine ise İlkay Gündoğan'ı oynattı.